Кадыров обвинил Керимова в попытке покушения и пригрозил кровной местью

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил сенатора и депутатов Госдумы из Дагестана в организации покушения, а также пригрозил им кровной местью. Об этом он заявил в видео в телеграм-канале.

В среду Кадыров провел совещание с командирами и начальниками силового блока республики. На встрече он обсудил стрельбу в офисе Wildberries, а в посте обратил внимание на людей, «которые старательно придают этому национальный окрас и заявляют, что зачинщиками конфликта якобы являются кадыровцы».

«Если у кого‑то есть претензии к кадыровцам, то пусть выражают их лично мне, поскольку я являюсь главным кадыровцем. Глубоко заблуждается тот, кто считает, что можно стравить на бытовой почве целые народы. За слова нужно отвечать!» — заканчивается пост.

В записи совещания глава субъекта федерации на чеченском языке говорит о сенаторе от Дагестана Сулеймане Керимове, депутатах Госдумы Бекхане Барахоеве и Ризване Курбанове.

«Тот, кто там был… Барахоев Бекхан, Керимов Сулейман, Курбанов Резван, они, имея свои бизнесы, не только отобрали у этой женщины [Ким-Бакальчук] бизнес, даже меня заказал этот Барахоев. Он, Сулейман [Керимов], чтобы меня убить… я же молчу, хотя есть такие положения. Я кавказец, я чеченец. Я свое возвращаю домой. Есть свидетели, есть люди, у которых они заказывали, спрашивали, за сколько вы можете принять заказ [на убийство Рамзана Кадырова]», — цитирует Кадырова Mash.

Стрельба в офисе Wildberries произошла 18 сентября. Ее жертвами стали два человека, еще семь попали в больницы с ранами.

В июне этого года маркетплейс Wildberries объявил о слиянии с оператором наружной рекламы Russ. По его условиям интернет-магазин передал 35% совместной компании партнеру, а гендиректором стала Татьяна Ким-Бакальчук, которой принадлежат 99% Wildberries.

Сделкой оказался недоволен Владислав Бакальчук, муж владелицы маркетплейса и обладатель 1% компании. Он обратился к Рамзану Кадырову, который пообещал «сделать все возможное», чтобы вернуть Татьяну Ким «в семью».