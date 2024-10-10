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Стивен Грэм снимется в фильме «Острые козырьки»

Сегодня в 16:26
Фото: BBC One

Стивен Грэм снимется в предстоящем фильме Netflix «Острые козырьки». Об этом актер рассказал Deadline.

По словам Грэма, он «с нетерпением ждет возможности снова увидеться с ребятами» в «Острых козырьках». Актер не стал уточнять, кого сыграет в грядущей ленте, но в шестом и последнем сезоне сериала он исполнял роль Хейдена Стэгга.

Грэм присоединился к актерскому составу фильма, в который вошли главный герой Киллиан Мерфи, Тим Рот, Ребекка Фергюсон и Барри Кеоган. Режиссером предстоящего фильма по «Острым козырькам» выступит Том Харпер, ранее снявший несколько эпизодов сериала.

Сериал «Острые козырьки» выходил с 2013 года и завершился в апреле 2022-го, после шести сезонов. Действие шоу разворачивается в 1919 году в Великобритании, переживающей последствия Первой мировой войны. В центре сюжета — борьба преступных группировок, среди которых одна из самых могущественных — «Острые козырьки».

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