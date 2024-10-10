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Доля «Яндекса» среди агрегаторов такси в Москве превысила 96%

Сегодня в 13:56
Фото: Sergey Boyko

В 96% случаев заказа такси через мобильное приложение пользователи из Москвы выбирают «Яндекс Go». Об этом сообщает РБК со ссылкой на апрельскую презентацию дептранса города, подлинность которой подтвердили два источника на рынке.

По данным РБК, остальную долю поделили между собой Drivee (3%), «Ситимобил» (0,86%) и «Максим» (0,14%). Собеседники издания считают, что доля «Яндекса» на конец августа была даже выше — до 98 и 99%. В дептрансе Москвы отказались раскрыть данные по рынку такси.

В последний раз сам дептранс официально раскрывал распределение долей между приложениями такси в Москве в ноябре 2020 года, пишет РБК. Тогда агрегатор «Яндекса» занимал 70,8% рынка, «Ситимобил» — 20,2%, Gett — 6% (приостановил работу в РФ), «Везёт» — 0,4%, InDriver — 0,1% (приостановил работу), другие сервисы — 2,5%.

По данным департамента, на данный момент на московском рынке перевозок представлены около 15 тыс. перевозчиков и 28 служб заказа такси. «Яндекс Такси» занимает «лидирующую позицию», но «доля других служб заказа также постоянно растет» — например, Drivee и «Ситимобила», добавили там.

Перевозчики могут одновременно подключаться к разным агрегаторам и получать заказы от любого из них — так рынок остается конкурентным и системно развивается», — пояснили в дептрансе Москвы.

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