Нобелевскую премию по литературе получила Хан Кан из Южной Кореи. Об этом сообщается на сайте премии.
Награду вручили «за ее насыщенную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и раскрывает хрупкость человеческой жизни».
«Хан Кан обладает уникальным пониманием связей между телом и душой, живыми и мертвыми и в своем поэтическом и экспериментальном стиле стала новатором в современной прозе», — отметили в комитете.
В 2016 году Кан получила Международную Букеровскую премию за «Вегетарианку». Роман повествует о том, как женщина впадает в психическое расстройство и как ее игнорирует семья. Это первая работа писательницы, которая была переведена на английский.
Нобелевская премия стартовала 7 октября. В прошлом году премию по литературе присудили норвежскому писателю Юну Фоссе. Он удостоился этой награды за «новаторские пьесы и прозу, которые дают голос невысказанному».