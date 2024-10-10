Нобелевскую премию по литературе получила Хан Кан из Южной Кореи. Об этом сообщается на сайте премии.

Награду вручили «за ее насыщенную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и раскрывает хрупкость человеческой жизни».

«Хан Кан обладает уникальным пониманием связей между телом и душой, живыми и мертвыми и в своем поэтическом и экспериментальном стиле стала новатором в современной прозе», — отметили в комитете.

В 2016 году Кан получила Международную Букеровскую премию за «Вегетарианку». Роман повествует о том, как женщина впадает в психическое расстройство и как ее игнорирует семья. Это первая работа писательницы, которая была переведена на английский.