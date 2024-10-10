Wayback Machine, хранящий архивы с сайтами, взломали. Утекли миллионы адресов электронных почт

Сегодня / 14:11
Нобелевскую премию по литературе получила Хан Кан из Южной Кореи
Сегодня / 14:55
Стартовали съемки второго сезона «Черного облака»
Сегодня / 14:51
Кадыров обвинил Керимова в попытке покушения и пригрозил кровной местью
Сегодня / 14:06
Продажи сингла «Lonely» Джастина Бибера выросли на 1400% из‑за скандала с Пи Дидди
Сегодня / 13:56
Доля «Яндекса» среди агрегаторов такси в Москве превысила 96%
Сегодня / 12:50
Теннисист Рафаэль Надаль завершит карьеру
Сегодня / 12:45
Джиллиан Андерсон рассказала о борьбе с сахарной зависимостью
Сегодня / 10:57
«Мы будем упорно бороться»: Эмманюэль Макрон заявил, что вернет сериал «Эмили в Париже» во Францию
Сегодня / 10:55
«Одноклассники» запустят сервис знакомств
Сегодня / 09:57
В сеть попал неизданный клип «RoboCop» Канье Уэста
Сегодня / 09:52
Российские вузы не попали в топ-100 лучших университетов мира
Сегодня / 08:59
Энн Хэтэуэй извинилась перед журналисткой за интервью 12-летней давности
Сегодня / 04:02
Исследование: психические заболевания повышают риск смерти от инфекций
Сегодня / 02:54
Сын русского миллиардера женится на эскортнице в трейлере «Аноры», фильма —победителя Канн
Сегодня / 01:53
Билли Айлиш рассказала, что страдает от боли в суставах с девяти лет
Сегодня / 00:45
Variety опубликовал рейтинг 100 лучших хорроров всех времен
Вчера / 23:30
В Гонконге коллекторы разбросали деньги вперемешку с листовками, чтобы найти должника
Вчера / 23:08
В НХЛ впервые появилась женщина-тренер. Ей стала канадка Джессика Кэмпбелл
Вчера / 22:49
Марк Эйдельштейн рассказал, что проходил видеопробы в «Анору» голым
Вчера / 22:20
Фонд кино даст денег на фильмы «Морозко» и «Королевство кривых зеркал»
Вчера / 21:49
Вышел новый трейлер фильма лего-байопика о Фаррелле Уильямсе
Вчера / 21:20
Сериал «Джек Ричер» продлили на четвертый сезон
Вчера / 21:16
Женщина подкармливала диких енотов десятки лет. В один день ее дом окружили более 100 хищников
Вчера / 20:53
Гарри Бардин назвал «трупным бизнесом» съемки сериала по мотивам фильма «Москва слезам не верит»
Вчера / 20:15
«Простые вещи» проведут акцию «Вещи с особенностями» и благотворительный аукцион
Вчера / 19:58
Альпинистка Алина Пекова первой в России покорила 14 высочайших вершин мира
Вчера / 19:53
Эдди Редмейн в роли неуловимого убийцы в трейлере «Дня Шакала»
Вчера / 19:21
Певица Алена Апина потребовала удалить песню «Комбинации» из сериала «Слово пацана»
Вчера / 19:07
Разбитую гитару Тейлор Свифт купили на eBay за 6550 долларов
Вчера / 18:13
В Лондоне пропалестинские активисты завесили картину Пикассо фотографией из Газы
Вчера / 18:10
Женщина из США проиграла в казино, а затем по дороге домой выиграла 50 тыс. долларов
Вчера / 17:12
Китайские чиновники уговаривают женщин рожать детей
Вчера / 16:33
Пилот Turkish Airlines умер во время длительного перелета на высоте около 12 000 метров
Вчера / 16:33
В Токио законодательно запретили насилие над обслуживающим персоналом
Вчера / 16:00
Авторы «Смуты» почти полностью переозвучивают игру

Wayback Machine, хранящий архивы с сайтами, взломали. Утекли миллионы адресов электронных почт

Сегодня в 12:49
Фото: Luca Bravo/Unsplash

Некоммерческую организацию The Internet Archive и ее сервис по хранению архивных копий веб-страниц Wayback Machine взломали. Спустя несколько дней DDoS-атак хакерам удалось заполучить миллионы адресов электронных почт, сообщает The Verge.

9 октября на сайте The Internet Archive появилось сообщение: «Вы когда‑нибудь чувствовали, что Internet Archive работает на пределе возможностей и постоянно находится на грани катастрофического нарушения безопасности? Это только что произошло. Смотрите, 31 миллион из вас на HIBP!»

Основатель организации Брюстер Кейл подтвердил взлом, который совершили с помощью уведомления через библиотеку JavaScript. После исчезновения послания сайт грузился нормально, хотя и медленно, а затем закрылся. По словам Кейла, взлом привел к утечке ников пользователей, адресов электронных почт и зашифрованных паролей.

HIBP, который упомянули взломщики, — это сайт Have I Been Pwned?, на котором можно узнать, была ли их персональная информация слита в результате кибератак. Оператор HIBP Трой Хант подтвердил, что девять дней назад он получил файл с данными для 31 млн уникальных адресов электронной почты, и подтвердил его подлинность, сопоставив данные с учетной записью пользователя. HIBP утверждает, что 54% учетных записей уже попадали в более ранние утечки.

Пользователь аккаунта в X под названием SN_Blackmeta заявил, что это он стоит за атакой, и намекнул на новую. Архивариус и куратор программного обеспечения The Internet Archive Джейсон Скотт написал, что хакеры делают это просто так. «Просто потому, что могут. Никаких заявлений, никаких идей, никаких требований», — заключил он.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами