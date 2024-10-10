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Продажи сингла «Lonely» Джастина Бибера выросли на 1400% из‑за скандала с Пи Дидди

Сегодня в 14:06

Продажи пронзительного сингла Джастина Бибера «Lonely» выросли на 1400% за несколько дней. Об этом сообщает Forbes.

Фанаты поп-звезды стали внимательно изучать текст песни, увидев в ней крик о помощи. Они утверждают, что в ней рассказывается об отношениях Бибера с Дидди и подчеркивается та боль, что музыкант пережил в детстве.

«Что, если бы у тебя было все, но некому позвонить? Может быть, тогда вы бы поняли меня. Ведь у меня было все, только никто не слушал. И это так одиноко. Мне так одиноко. Одиноко», — гласит одна из строчек.

Вот как прокомментировал текст песни один из пользователей твиттера: «Я не могу слушать „Lonely“ без слез. Помните, как таблоиды высмеивали Джастина Бибера за его поведение в молодости? Он просто попал в ловушку и пытался выбраться из тюрьмы, которую создали для него Дидди, слава и богатство».

В обвинительном заключении прокуроры утверждают, что с 2008 года Пи Дидди был частью преступной организации, которая занималась секс-торговлей, принудительным трудом, похищениями, поджогами, взяточничеством, препятствованием правосудию и другими преступлениями.

Рэпера также обвинили в том, что он использовал свою бизнес-империю в качестве преступного сообщества, чтобы скрыть предполагаемое насилие над женщинами на мероприятиях, которые Комбс называл Freak Offs.

1 октября стало известно, что 120 человек выдвинули против Пи Дидди обвинения в сексуализированных действиях. Среди них 60 мужчин и 60 женщин, из них 25 человек были несовершеннолетними на момент предполагаемых проступков.

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