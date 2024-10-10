Стартовали съемки второго сезона «Черного облака»

Стартовали съемки продолжения мистической драмы «Черное облако» от онлайн-кинотеатра Okko. Во втором сезоне появятся новые герои и сюжетные повороты, а костяк создателей остался прежним.

Сюжет развернется спустя полгода после событий первого сезона. Оксана (Марьяна Спивак) живет в загородном доме своего бывшего одноклассника Александра (Кирилл Кяро) и ничего не помнит о том, что натворила. Она смутно подозревает, что ее привычка к подавлению гнева вызвала в ней некую сверхъестественную способность, которая передалась ее дочери (Мария Мацель). Перед героиней стоит выбор — пойти на поводу у чувства вины и покончить с собой или попытаться помочь своей дочери.

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Шоураннером, сценаристом и продюсером проекта снова выступила Дарья Грацевич, а режиссерское кресло занял Карен Оганесян. Роли в продолжении мистической драмы исполнят актеры Марьяна Спивак, Мария Мацель, Филипп Янковский, Алексей Розин, Кирилл Кяро, Александра Урсуляк, Анна Снаткина, Светлана Камынина, Дарья Коныжева, Ангелина Пахомова и не только.

«Второй сезон еще более трешовый и запутанный. Так что если вас испугал первый, то ни в коем случае не смотрите второй, но если вдруг вы в восторге от первого, то продолжение точно не стоит пропускать», — поделилась впечатлениями Мария Мацель.