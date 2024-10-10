Теннисист Рафаэль Надаль завершит карьеру

Испанский теннисист Рафаэль Надаль объявил в своих соцсетях об уходе из профессионального тенниса в конце сезона после финала Кубка Дэвиса.
Финальный раунд Кубка Дэвиса пройдет с 19 по 24 ноября в Испании — родной стране теннисиста.
За свою карьеру теннисист выиграл 22 турнира Большого шлема, благодаря чему занимает 2-е место в списке лучших теннисистов всех времен. Четырнадцать из этих титулов теннисист завоевал на «Ролан Гаррос».
В мае 2024-го Надаль впервые в своей карьере не смог пройти во второй круг турнира «Ролан Гаррос». Он проиграл немецкому спортсмену Александру Звереву с результатом 6:4, 7:6 (7:5), 6:3. До этого титулованный испанец заявлял, что, вероятно, принимает участие в «Ролан Гаррос» в последний раз.