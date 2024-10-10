Теннисист Рафаэль Надаль завершит карьеру

Испанский теннисист Рафаэль Надаль объявил в своих соцсетях об уходе из профессионального тенниса в конце сезона после финала Кубка Дэвиса.

Финальный раунд Кубка Дэвиса пройдет с 19 по 24 ноября в Испании — родной стране теннисиста.

За свою карьеру теннисист выиграл 22 турнира Большого шлема, благодаря чему занимает 2-е место в списке лучших теннисистов всех времен. Четырнадцать из этих титулов теннисист завоевал на «Ролан Гаррос».