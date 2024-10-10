Джиллиан Андерсон рассказала о борьбе с сахарной зависимостью

Джиллиан Андерсон из «Секретных материалов» рассказала в подкасте Table Manners, что борется с зависимостью от сахара.
По словам актрисы, в прошлом месяце она исключила из своего рациона сахар и глютен из‑за чрезмерного увлечения кока-колой. Андерсон отметила, что пила по пять банок газировки в день.
Актриса рассказала, что во время съемок в «Секретных материалах» попробовала макробиотическую диету в попытке отказаться от сахара. Она включает в себя употребление смеси бобов, грибов и зерновых.
Ведущая подкаста посмеялась над диетой, а Андерсон рассказала о ее преимуществах и показала, что некоторые даже верят, что она может «обратить рак вспять». Однако нет никаких научных доказательств того, что макробиотическая диета может лечить рак.