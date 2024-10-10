«Одноклассники» запустят сервис знакомств

«Одноклассники» планируют запустить сервис знакомств, который будет работать как отдельное приложение внутри соцсети. Релиз запланирован на первую половину 2025 года, сообщает «Коммерсант».

Дейтинг будет рассчитан на аудиторию, которой привычны «традиционные механики знакомств и взаимодействия с другими людьми в интернете», передает газета. Сервис будет бесплатным, но при этом в нем будут «платные опции, привычные аудитории „Одноклассников“».

По словам собеседника «Коммерсанта», механики сервиса рассчитаны на пользователей, которым привычны «классические дейтинги» — они, в отличие от Tinder, позволяют отправлять сообщение без взаимной симпатии при просмотре анкет.

«Одноклассники» принадлежат VK, который в 2021 году запустил «VK Знакомства» на базе «ВКонтакте» и отдельным приложением. В августе месячная аудитория сервиса превысила 3,1 млн пользователей, передает газета данные компании.