В сеть попал неизданный клип «RoboCop» Канье Уэста

В сети появилось ранее не выпущенный клип Канье Уэста на трек «RoboCop» из альбома «808s & Heartbreak». Видео загрузил ютубер PunkCity.

В четырехминутном ролике показаны Уэст и пластиковая кукла, напоминающая его тогдашнюю партнершу — Эмбер Роуз. Ролик был записан примерно тогда же, когда вышел альбом — в 2008 году. Как именно PunkCity удалось заполучить это видео, не уточняется.

«808s & Heartbreak» вышел в ноябре 2008 года и с тех пор был сертифицирован как трижды платиновый альбом RIAA. На нем появились исполнители No ID, Plain Pat, Jeff Bhasker, Mr Hudson, Кид Кади, Jeezy, Lil Wayne и не только.