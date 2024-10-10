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В сеть попал неизданный клип «RoboCop» Канье Уэста

Сегодня в 09:57
Фото: PunkCity/YouTube

В сети появилось ранее не выпущенный клип Канье Уэста на трек «RoboCop» из альбома «808s & Heartbreak». Видео загрузил ютубер PunkCity.

В четырехминутном ролике показаны Уэст и пластиковая кукла, напоминающая его тогдашнюю партнершу — Эмбер Роуз. Ролик был записан примерно тогда же, когда вышел альбом — в 2008 году. Как именно PunkCity удалось заполучить это видео, не уточняется.

«808s & Heartbreak» вышел в ноябре 2008 года и с тех пор был сертифицирован как трижды платиновый альбом RIAA. На нем появились исполнители No ID, Plain Pat, Jeff Bhasker, Mr Hudson, Кид Кади, Jeezy, Lil Wayne и не только.

В 2018 году в сеть утекла неизданная песня Канье Уэста, Lil Yachty и Quavo «Face Down». Трек мог быть записан в 2016 году для альбома рэпера «Turbo Grafx 16», который в итоге так и не вышел.

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