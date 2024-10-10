«Мы будем упорно бороться»: Эммануэль Макрон заявил, что вернет сериал «Эмили в Париже» во Францию

Эммануэль Макрон заявил, что будет изо всех сил бороться за то, чтобы съемки сериала «Эмили в Париже» продолжились во Франции.

В конце четвертого сезона Эмили закрутила роман с итальянским наследником Марчелло, а затем переехала в итальянскую квартиру, чтобы открыть в Риме офис Agence Grateau.

«Мы попросим их остаться в Париже! Эмили из Парижа в Риме не имеет смысла», — сказал президент Франции. По его словам, сериал позитивно влияет на страну с точки зрения имиджа и привлекательности.

В последнем сезоне сериала супруга Макрона — Бриджит сыграла эпизодическую роль во время случайной встречи в ресторане с Эмили. Президент заявил, что ему очень приятно, что жена появилась в «Эмили в Париже».

«Я был очень горд, и она была очень рада этому. Это длилось всего несколько минут, но я думаю, что это был очень хороший момент для нее». На вопрос, не просили ли его самого сняться в шоу, он сказал: «Я менее привлекателен, чем Бриджит!».