Российские вузы не попали в топ-100 лучших университетов мира

Ни один российский вуз не попал в топ-100 лучших университетов мира по версии журнала Times Higher Education.

Лучшим вузом мира признали Оксфордский университет. В топ-5 вошли Массачусетский технологический институт, Гарвардский университет, Принстонский университет и Кембриджский университет.

МГУ имени Ломоносова опустился до 107 места в рейтинге. В предыдущей версии топа российский вуз занимал 95 строчку. МФТИ переместился в промежуток с 251 по 300 место, а МИФИ и СПбПУ попали в шестую сотню списка.