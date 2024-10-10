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Российские вузы не попали в топ-100 лучших университетов мира

Сегодня в 09:52
Фото: Sandip Roy/Unsplash

Ни один российский вуз не попал в топ-100 лучших университетов мира по версии журнала Times Higher Education.

Лучшим вузом мира признали Оксфордский университет. В топ-5 вошли Массачусетский технологический институт, Гарвардский университет, Принстонский университет и Кембриджский университет.

МГУ имени Ломоносова опустился до 107 места в рейтинге. В предыдущей версии топа российский вуз занимал 95 строчку. МФТИ переместился в промежуток с 251 по 300 место, а МИФИ и СПбПУ попали в шестую сотню списка.

В 2021 году Times Higher Education включил в рейтинг лучших университетов мира 60 российских вузов. Это рекордное число за все годы существования списка. На самой верхней строчке из всех университетов России оказался Московский государственный университет имени Ломоносова.

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