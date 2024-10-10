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Энн Хэтэуэй извинилась перед журналисткой за интервью 12-летней давности

Сегодня в 08:59
Фото: AI-Film

Энн Хэтэуэй извинилась перед журналисткой Кьерсти Флаа за сорванное интервью 2012 года.

Журналистка опубликовала видео в «ТикТоке», где актриса односложно и не очень дружелюбно отвечала на её вопросы в рамках продвижения фильма «Отверженные».

Через некоторое время после этого Флаа пришел эмейл от Хэтэуэй с извинениями. «Должна сказать, я была шокирована. Я совсем не ожидала, что она свяжется со мной. Я думала, что она даже не увидит это видео. Но она увидела. И она сделала нечто удивительное», — отметила журналистка.

По словам Флаа, в письме актриса объяснила, что в то время у нее был не самый легкий период жизни: «Это было так трогательно для меня. Просто когда я говорю об этом, у меня чуть слезы на глаза не наворачиваются, потому что я была так благодарна ей за это. И это было очень личное письмо. Мы решили, что я не буду рассказывать, что именно было в нем, но я просто хотела поделиться с вами тем, что она сделала».

Хэтэуэй также предложила Флаа взять у нее интервью вновь по случаю выхода её следующего фильма в мае.

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