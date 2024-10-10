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Исследование: психические заболевания повышают риск смерти от инфекций

Сегодня в 04:02
Фото: Usman Yousaf/Unsplash

Группа ученых-медиков из Королевского колледжа Лондона выяснила, что между психическими заболеваниями и инфекционными заболеваниями есть взаимосвязь. Об этом сообщило исследование, опубликованное на eClinicalMedicine.

Согласно ему, наличие тяжелых психических заболеваний (ТПР) повышает риск смерти от инфекций. Речь идет о таких диагнозах как биполярное расстройство, шизофрения и шизоаффективные расстройства, различные психозы.

Специалисты проанализировали 29 научных статей, в которых содержалась информация о течение инфекционных болезней у пациентов с психиатрическими диагнозами. Оказалось, что смертность таких больных более чем в два раза выше среднестатистической.

Люди с психическими недугами особенно тяжело переносят грипп и пневмонию. По мнению ученых, в связи с этим они должны быть в приоритете при проведении профилактики заболеваний, в том числе при вакцинации.

«Более тщательный мониторинг и медицинское наблюдение за людьми с тяжелыми психическими расстройствами, у которых диагностированы определенные инфекции, особенно пневмония, могут быть оправданы», — подчеркнули врачи.

Они добавили, что пациенты с ТПР в три раза чаще умирают от респираторных инфекций (при пневмонии — в четыре раза). Также у них более высокая смертность от других типов инфекций, таких как ВИЧ, гепатит и желудочно-кишечные инфекции. При этом сепсис, судя по данным исследования, приводит к смерти людей с ТПР, напротив, реже, чем психически здоровых.

В целом, люди с ТПР умирают на 10-20 лет раньше, чем население в их местности. Примерно 9% избыточной смертности объясняется большим числом самоубийств и случаев селфхарма. Тем не менее, немаловажны и факторы более хрупкого физического здоровья таких пациентов.

Ученые напомнили, что ранее специалисты уже приходили к выводу, что люди с ТПР чаще умирают от COVID-19. Также они находятся в зоне большего риска при сердечно-соседистых недугах и онкологических заболеваниях.

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