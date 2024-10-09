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На ютуб-канале Neon опубликовали новый трейлер фильма «Анора», который получил Золотую пальмовую ветвь минувшего Каннского кинофестиваля. В нем снялись российские актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн.

Эйдельштейн сыграл сына русского миллиардера Ваню, который знакомится в США с юной секс-работницей по имени Ани. Ее роль исполнила американская актриса Майки Мэдисон («Крик», «Однажды в… Голливуде»).

Трейлер показывает знакомство героев. По сюжету молодые люди решают совершить импульсивный поступок и жениться. Но когда родители Вани узнают о браке, они требуют расторгнуть его, устроив погоню за молодоженами по улицам Нью-Йорка.

Авторы картины называют ее «дерзкой, захватывающей и комедийной вариацией на тему современной истории Золушки». В актерский состав проекта вошли Дарья Екамасова, Алексей Серебряков, Карен Карагулян и Ваче Товмасян.

«Анору» с восторгом приняли на Каннском кинофестивале: жюри оценило ленту выше «Мегалополиса» Фрэнсиса Форда Копполы и «Партенопы» Паоло Соррентино. «Афиша Daily» разбиралась, почему именно этот фильм победил на именитом смотре.