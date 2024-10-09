Билли Айлиш рассказала, что страдает от боли в суставах с девяти лет

Американская певица Билли Айлиш страдает от боли в суставах с девяти лет. Об этом она рассказала в интервью Vogue.

Артистка призналась, что у нее гипермобильность суставов. Из‑за нее певица не раз получала травмы во время выступлений, а также чувствовала, будто ведет войну с собственным телом.

Айлиш поделилась, что многие люди утверждали, что боли усилятся, когда она вырастет. «Помню, как я была в ярости», — отметила она, так и не пояснив, были ли правы предсказания.

Сейчас Билли Айлиш — 22 года. Она рассказала, что со временем научилась, как поддерживать себя физически и морально. Певица регулярно занимается с тренером, читает книги, ходит на психотерапию и готовит еду.

«Моя мама потрясающе готовит, и я думала, что я в этом плоха, но теперь люди говорят: „Да ты умеешь готовить!“. Я правда знаю не так много рецептов», — сказала артистка.

Она добавила, что страдала от «проблем с питанием» и неверного восприятия своего тела. Приготовление еды помогло справиться с этим. «Я думаю „О Боже, я заслужила эту еду“», — пояснила Айлиш.

Певица также отказалась от активного ведения соцсетей: она удалила их со своего телефона и загрузила игры. Айлиш стремится соблюдать баланс между личной жизнью и масштабой своей публичности.