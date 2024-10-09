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Variety опубликовал рейтинг 100 лучших хорроров всех времен

Сегодня в 00:45
Кадр: Vortex

Американское издание об индустрии развлечений Variety опубликовало рейтинг ста лучших хорроров всех времен. Он появился на сайте СМИ.

Лидером рейтинга стал классический хоррор Тоуба Хупера «Техасская резня бензопилой» 1974 года. «Очень немногие хорроры имеют качество подлинного кошмара — трансцендентально страшного плохого сна, от которого не можешь пробудиться», — отметили авторы издания.

Второе место занял «Экзорцист» Уильяма Фридкина 1973 года, в котором «зло кажется экстремальным, но в то же время правдоподобным». Третью строчку редакция отдала ленте «Психо» Альфреда Хичкока, которая вышла в 1960 году.

«Величайший фильм Альфреда Хичкока — такая веха кинематографического ужаса, что трудно поверить, что его воспринимали в 1960 году как эффектное, но явно дешевое кино, своего рода убогий дом развлечений. 64 года спустя каждая деталь и мотив „Психо“ — птицы, водостоки, глаза, дворники на лобовом стекле, лестница, болото, безумно визжащие скрипки, не говоря уже о голове миссис Бейтс с викторианской прической — превратились в культ»
Variety

В перечень также вошли «Челюсти» Стивена Спилберга, «Ребенок Розмари» Романа Полански, «Ночь живых мертвецов» Джорджа Ромеро. В топ-10 попала лишь одна лента, снятая после 70-х — японская картина «Кинопроба» Такаси Миике.

Прямо за ней в рейтинге расположились «идеальный фильм о монстрах» «Франкенштейн» Джеймса Уэйла 1931 года, «непристойный артхаусный тест на выносливость» Пьера Паоло Пазолини «Сало, или 120 дней Содома» 1975 года и «сказочное блаженство ужаса» Брайана Де Пальмы «Кэрри» 1976 года.

Свое место в рейтинге нашли как легендарные проекты вроде «Носферату: Симфония ужаса» Фридриха Мурнау (у которого скоро выйдет ремейк) и «Чужой» Ридли Скотта, так и менее известные работы, например, «А теперь не смотри» Николаса Роуга, «Дьяволицы» Анри-Жоржа Клузо, «Маска Сатаны» Марио Бавы.

Лучшим хоррором последних лет Variety признал «Прочь» — этот фильм оказался на 20-й позиции, обойдя независимый экспрессионистский шедевр «Карнавал душ», революционную «Ведьму из Блэр» и популярный слэшер «Крик». Ранее Гильдия сценаристов Америки уже называла сценарий «Прочь» лучшим в XXI веке.

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На 36-ю строчку списка редакторы поставили «Реинкарнацию» Ари Астера 2018 года, на 49-ю — «Ведьму» Роберта Эггерса 2015 года, на 66-ю — «Бабадука» Дженнифер Кент 2014 года, на 70-ю — «Вопль» На Хон-джин 2016 года.

В рейтинг не включили ни одной российской или советской картины.

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