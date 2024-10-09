В Гонконге коллекторы разбросали деньги вперемешку с листовками, чтобы найти должника

Коллекторы в Гонконге прибегли к новой тактике, чтобы заставить местного бизнесмена вернуть им долг. Они разбросали десятки листовок с изображением и личной информацией должника и прикрепили к каждой по 10 гонконгских долларов (1,30 доллара США), передает South China Morning Post (SCMP).

Источник в полиции рассказал, что коллекторы специально выбрали оживленную улицу, чтобы много людей бросили подбирать листовки с деньгами. Всего по району Сёнвань разбросали почти 100 таких объявлений.