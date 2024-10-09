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Фонд кино даст денег на фильмы «Морозко» и «Королевство кривых зеркал»

Вчера в 22:20
Фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»

Фонд кино профинансирует создание 18 анимационных фильмов, 12 фильмов для детской и семейной аудитории и один «уникальный авторский» анимационный фильм. Об этом сообщает «Интерфакс».

Деньги на съемки получат экранизация одноименного романа Виталия Губарева «Королевство кривых зеркал», которую снимет режиссер Клим Шипенко и студия продюсерская компания Yellow, Black & White, а также фильм по мотивам одноименной сказки «Морозко» от «Централ Партнершип».

Финансирование также получат фильмы «Моя собака — космонавт» про дружбу мальчика и собаки Белки, третья часть картины «Иван Семенов», военно-исторический фильм «Карузо» о мальчике и псе и их поисках еды в блокадном Ленинграде, а также сказка «Цветик-семицветик» и «Космическая экскурсия» по сценарию Сергея Лукьяненко.

Среди анимационных проектов финансирование выделено на новую часть «Гензель и Гретта», сказки про «Кощея», вторую часть «Котов Эрмитажа», мультфильмы про Доктора Айболита и Доктора Динозаврова, новую экранизацию «Золушки» и не только.

20 млн рублей Фонд кино передаст на возвратной основе авторам байопика о группе «Руки вверх». В прокат лента выходит 10 октября.

В июне Фонд кино возглавила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Тогда же оттуда исключили экс-советника президента по культуре Владимира Толстого, режиссера Владимира Хотиненко и председателя правления «Союзмультфильма» Юлиану Слащеву.

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