В НХЛ впервые появилась женщина-тренер. Ей стала канадка Джессика Кэмпбелл

Чемпионка мира по хоккею Джессика Кэмпбелл стала первой в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) женщиной-тренером. Об этом сообщили на сайте спортивной организации.

Кэмпбелл стала помощницей главного тренера команды «Сиэтл Кракен». 8 октября она впервые находилась рядом со скамейкой запасных на матче клуба c «Сент-Луис Блюз» — он завершился победой последнего со счетом 3:2.

«Для меня это просто обычный день с точки зрения моей работы, с точки зрения моей рутины. Я никогда не хочу принижать то, что сделала, из‑за сосредоточенности на текущей задаче, но я также знаю, что именно сосредоточенность на текущей задаче позволила мне дойти до этого момента», — прокомментировала Кэмпбелл.

Она отметила, что понимает «масштаб и важность» своего нового назначения для мира хоккея. Тренершу представили болельщикам перед игрой, и те встретили Кэмпбелл аплодисментами.

«Сегодня она получила очень много аплодисментов, которые были крайне эмоциональными, искренними и заслуженными. Я видела, как она работала — очень, очень усердно. Она вложила много времени и энергии в изучение игры и обучение ей. Это было действительно волнительно, я очень уважаю ее за всю ее работу и трудовую этику», — поделилась Моник, мама Джессики.

Она пришла на первый матч дочери в НХЛ вместе с другими родственниками, а также первым тренером Кэмпбелл. Поддержать Джессику также собрались хоккеистки из ее бывшей команды.