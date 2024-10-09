Женщина подкармливала диких енотов десятки лет. В один день ее дом окружили более 100 хищников

Американка из штата Вашингтон на протяжении 35 лет подкармливала енотов в округе. 7 октября животные пришли за добавок — их было более 100, сообщает 9News.

Женщина, имя которой не разглашается, оказалась фактически в ловушке. Она перепугалась, увидев вокруг своего дома огромное количество енотов, которые могут быть агрессивными, и позвонила в полицию.

Жертва енотов рассказала, что хищники ходят вокруг ее жилища днем и ночью. Их популяция резко увеличилась за предыдущие шесть недель, утверждает она.

«Каким‑то образом слух [о том, что женщина дает еду] распространился по стране енотов, и все они явились к ней домой в ожидании еды», — рассказал представитель шерифа округа Китсап Кевин Маккарти. Он отправил своих помощников на помощь женщине, которые остались в шоке от увиденного.

Соседи не в восторге от животных, которые могут быть опасны и которых часто называют мусорными бандитами из‑за их страсти к мусорным бакам. Одна из жительниц обратила внимание, что енотов стали больше: ее собака дралась с хищником, после чего питомца пришлось отвезти к ветеринару, а на дорогах участились случаи аварий с ними.