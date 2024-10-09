Вышел новый трейлер фильма лего-байопика о Фаррелле Уильямсе

На ютуб-канале Focus Features опубликовали новый трейлер мультфильма «Piece by Piece» о музыкальном продюсере Фаррелле Уильямсе, снятом в стиле конструкторов LEGO.

В ролике главный герой задается вопросом, что если жизнь похожа на набор LEGO и ее можно сложить из деталей. Очевидно, будущий фильм ответит на вопрос, как Уильямс создал свою реальность.

Лента расскажет о ранних годах жизни и начале карьеры известного артиста — от первых шагов в музыкальной индустрии до мировой популярности. В картине приняли участие Гвен Стефани, Кендрик Ламар, Timbaland, Джастин Тимберлейк, Баста Раймс, Jay-Z и Снуп Догг.

Постановщиком мультфильма выступил Морган Невилл, обладатель «Оскара» в номинации «Лучший документальный фильм» за картину «В двух шагах от славы» о бэк-вокалистах, обделенных популярностью, несмотря на их огромное влияние на современную музыку.