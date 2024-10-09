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Марк Эйдельштейн рассказал, что проходил видеопробы в «Анору» голым

Вчера в 22:49
Фото: Neon

Марк Эйдельштейн рассказал в интервью Vulture, что проходил видеопробы для фильма «Анора» Шона Бейкера полностью голым.

По словам актера, именно Юра Борисов, который уже получил роль в фильме, посоветовал ему пройти пробы. Раздумывая над образом для записи видеоролика, Эйдельштейн решил, что на его герое Иване должна быть очень испачканная дорогая одежда и аксессуары — очки Gucci и рубашки Dior.

Однако он не мог позволить себе такие дорогие наряды, а особенно их портить, поэтому он решил пройти прослушивание голым в постели, чем и зацепил режиссера.

«Это поразило нас — не только его смелость, но и то, что он был по-настоящему забавным и приземленным. Мы не могли рассматривать никого другого на эту роль», — отметил Бейкер.

Действие фильма «Анора» разворачивается в Нью-Йорке и рассказывает о молодой стриптизерше и секс-работнице с узбекскими корнями из Бруклина. Однажды она знакомится с сыном русского олигарха, который тут же в нее влюбляется и зовет замуж. Однако его семья узнает об этом и прилетает из Москвы в Нью-Йорк, чтобы разорвать брак.

В мае этого года «Анора» выиграла главный приз фестиваля в Каннах — «Золотую пальмовую ветвь». Жюри оценило картину выше «Мегалополиса» Фрэнсиса Форда Копполы и «Партенопы» Паоло Соррентино.

«Афиша Daily» объясняла, почему «Анора» с российскими актерами победила, а «Лимонов» Кирилла Серебренникова остался с носом.

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