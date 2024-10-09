Гарри Бардин назвал «трупным бизнесом» съемки сериала по мотивам фильма «Москва слезам не верит»

Российский мультипликатор и актер Гарри Бардин, известный по фильмам «Летучий корабль» и «Адажио», назвал «трупным бизнесом» съемки сериала по мотивам ленты «Москва слезам не верит». Об этом написало агентство «Москва».

Гардин признался, что относится негативно ко всем ремейкам. «А к ремейку картины „Москва слезам не верит“ отношусь еще с большим негативом», — добавил кинематографист, сыгравший в оригинальном фильме одну из ролей.

«Все эти попытки что‑то переснять — трупный бизнес, который не приводит к чему-либо хорошему. Художники, режиссеры и сценаристы должны искать смыслы, вдохновляясь своей эпохой, своими проблемами и трудностями. Только так получаются фильмы», — подчеркнул он.

Раскритиковала идею ремейка «Москвы слезам не верит» и одна из звезд картины, актриса Раиса Рязанова. Она призналась, что не видит «никакого смысла» в создании нового проекта.

Сериал по мотивам фильма «Москва слезам не верит» в конце сентября анонсировал режиссер и креативный продюсер «НМГ Студии» Жора Крыжовников. В нем снимутся Иван Янковский, Андрей Максимов, Андрей Бурковский, Тина Стойилкович, Мария Камова и Анастасия Талызина.

Проект расскажет о трех подругах в Москве, которые ищут любовь и счастье в нулевые и двадцать лет спустя. Дата премьеры пока не называется.