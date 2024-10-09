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Сериал «Джек Ричер» продлили на четвертый сезон

Сегодня в 21:20
Фото: Prime Video

Amazon Prime продлил на четвертый сезон сериал «Джек Ричер». Об этом пишет Variety.

Стриминг также подтвердил, что третий сезон выйдет в 2025-м. В нем герой Алана Ричсона под прикрытием спасает информатора, которого держит враг из его прошлого. Сезон основан на седьмой книге Ли Чайлда под названием «Убеждающий».

«„Джек Ричер“ стал глобальным явлением, которое находит отклик у наших подписчиков по всему миру и превосходит даже самые оптимистичные ожидания. Мы очень рады, что заказали еще один сезон», — заявил глава телевизионного подразделения Amazon MGM Studios Вернон Сандерс.

В третий сезон вернется Мария Стен вместе с Энтони Майклом Холлом, Соней Кэссиди, Брайаном Ти, Джонни Берхтольдом, Робертом Монтесиносом, Дэниелом Дэвидом Стюартом и Оливье Рихтерсом.

Новость о продлении сериала появилась через неделю после того, как Prime Video анонсировал спин-офф «Джека Ричера» со Стен в главной роли. Проект будет посвящен Фрэнсис Нигли, частному детективу из окружения Джека Ричера.

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