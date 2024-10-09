Сериал «Джек Ричер» продлили на четвертый сезон

Amazon Prime продлил на четвертый сезон сериал «Джек Ричер». Об этом пишет Variety.

Стриминг также подтвердил, что третий сезон выйдет в 2025-м. В нем герой Алана Ричсона под прикрытием спасает информатора, которого держит враг из его прошлого. Сезон основан на седьмой книге Ли Чайлда под названием «Убеждающий».

«„Джек Ричер“ стал глобальным явлением, которое находит отклик у наших подписчиков по всему миру и превосходит даже самые оптимистичные ожидания. Мы очень рады, что заказали еще один сезон», — заявил глава телевизионного подразделения Amazon MGM Studios Вернон Сандерс.

В третий сезон вернется Мария Стен вместе с Энтони Майклом Холлом, Соней Кэссиди, Брайаном Ти, Джонни Берхтольдом, Робертом Монтесиносом, Дэниелом Дэвидом Стюартом и Оливье Рихтерсом.