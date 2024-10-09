Альпинистка Алина Пекова первой в России покорила 14 высочайших вершин мира. Об этом сообщил телеграм-канал «Кавказ.РФ».
31-летняя девушка из Кабардино-Балкарии поднялась на гору Шишабангма в Гималаях, высота которой составляет 8027 метров. Ей, а также другим участникам экспедиции, еще предстоит спуск с вершины.
До этого Пекова совершила восхождение на Эверест (высота — 8848 метров), Канченджангу (8586), Лхоцзе (8516), Макалу (8485), Чо-Ойю (8201), Дхаулагири (8167), Манаслу (8156), Нанга-Парбат (8126), Аннапурну (8091), Чогори/K2 (8614), Гашербрум I (8080), Гашербрум II (8035) и Броуд-Пик (8051).
На это у альпинистки ушло всего полтора года: на первый восьмитысячник она взобралась в апреле 2023 года.
Пекова стала 42-м человеком в мире, сумевшим покорить 14 самых высоких пиков на планете. Первым программу 14×8000 выполнил итальянец Райнхольд Месснер в 1986 году. До 2010 года ни одной женщине не удавалось повторить это достижение.
Среди россиян ближе всего к подъему на 14 восьмитысячников был альпинист Сергей Богомолов. В 2023 году он в возрасте 72 лет отправился на свою 14-ю вершину, гору К2, но повернул назад на высоте 6700 метров.