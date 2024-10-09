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«Простые вещи» проведут акцию «Вещи с особенностями» и благотворительный аукцион

Сегодня в 20:15

10 октября «Простые вещи» запустят акцию «Вещи с особенностями» в честь Дня психического здоровья.

В течение месяца партнеры акции выбирают в своем ассортименте одну позицию и помечают ее символом акции — летающей тарелкой. По итогам часть средств от продажи особенного товара будет переведена в поддержку «Простых вещей».

В акции участвуют Aprellshop, винный бар «Бахус», сеть норвежского стритфуда Vaffel, интернет-магазин Verlé и кофейня Verlé garden, кофейня «Вишня», магазин «Волчок», «Гогольшоп», 47 Store, бар Gotcha!, студия «Дела маникюра», кофейня и лекторий «Зеленые люди» и магазин трусов Кати Апофеоз.

Особенные вещи также выберут Conductor of colours, фотостудия Myplace, Музей советских игровых автоматов, отель Netizen, «Общество чистых тарелок», чайный магазин Oh! My Tea, бренд одежды Prototype, магазин комнатных цветов Rom Rom Plant, магазин косметики «Самосвет», магазин обуви Sintezia, студия SP. Candle, кофейня «Стрелка кофе», магазин «Шляпа СПб».

В этом году к началу акции «Простые вещи» вместе с «Нормальным местом» проведут День с особенностями в Музее советских игровых автоматов, где главное событие — аукцион.

В нем будут участвовать лоты от мастерских «Простые вещи», дизайн-студии Eburet, Музея советских игровых автоматов, Невидимого театра, экопроекта «Переработкинская», «Ямайки».

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