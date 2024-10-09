Певица Алена Апина потребовала удалить песню «Комбинации» из сериала «Слово пацана»

Российская певица Алена Апина обратилась в суд, чтобы создатели сериала «Слово пацана» удалили из него песню группы «Комбинация», частью которой выступала артистка. Об этом сообщил телеграм-канал «Медиавойны».

По его информации, Апиной не понравилось, что трек «Не забывай» использовали в телепроекте без ее разрешения. Теперь певица требует компенсацию в 1 млн рублей за нарушение авторских прав.

Источник сообщил, что суд постановил заблокировать серию «Слова пацана» на платформе Wink, где использовали композицию «Комбинации». В онлайн-кинотеатре заявили, что шоу по-прежнему доступно к просмотру полностью.

«Получили определение Московского городского суда, не согласны с указанным определением. О дальнейших действиях сообщим позднее. Будет жаль, если из‑за Апиной „Слово пацана“ будет недоступно для зрителей», — отметили представители стримингового сервиса.