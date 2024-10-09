Эдди Редмейн в роли неуловимого убийцы в трейлере «Дня Шакала»

Вышел первый трейлер сериала «День шакала» с Эдди Редмейном в главной роли. Его премьера состоится 14 ноября.
«Шакал, непревзойденный и неуловимый убийца-одиночка, зарабатывает на жизнь, выполняя убийства за самые высокие гонорары.
Но после своего последнего убийства он встречает себе равного в лице упорного офицера британской разведки, которая начинает выслеживать Шакала в захватывающей погоне по Европе», — гласит синопсис.
Вместе с Редмейном в сериале снимаются Лашана Линч, Урсула Корберо, Чарльз Дэнс, Ричард Дормер, Чуквуди Ивуджи, Лия Уильямс, Халид Абдалла, Элеонора Мацуура, Джонджо О’Нил, Ник Блад, Суле Рими и Флориса Камара.
Шоураннером сериала стал Ронан Беннетт («Порох»), а режиссером — Брайан Кирк («Игра престолов», «Лютер»). В основу сюжета лег роман Фредерика Форсайта и одноименная экранизация 1973 года. Однако в новой киноадаптации события переосмыслены.