Эдди Редмейн в роли неуловимого убийцы в трейлере «Дня Шакала»

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Вышел первый трейлер сериала «День шакала» с Эдди Редмейном в главной роли. Его премьера состоится 14 ноября.

«Шакал, непревзойденный и неуловимый убийца-одиночка, зарабатывает на жизнь, выполняя убийства за самые высокие гонорары.

Но после своего последнего убийства он встречает себе равного в лице упорного офицера британской разведки, которая начинает выслеживать Шакала в захватывающей погоне по Европе», — гласит синопсис.

Вместе с Редмейном в сериале снимаются Лашана Линч, Урсула Корберо, Чарльз Дэнс, Ричард Дормер, Чуквуди Ивуджи, Лия Уильямс, Халид Абдалла, Элеонора Мацуура, Джонджо О’Нил, Ник Блад, Суле Рими и Флориса Камара.