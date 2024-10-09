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Разбитую гитару Тейлор Свифт купили на eBay за 6550 долларов

Сегодня в 19:07
Фото: eBay

На eBay купили гитару Тейлор Свифт, которую ранее разбил мужчина в завирусившемся видео.

«Мужчина купил эту подписанную гитару Тейлор Свифт на благотворительном аукционе за $4000, а затем разбил ее молотком», — гласит описание инструмента.

После инцидента он передал гитару обратно в фонд, чтобы продать ее на eBay, а вырученные средства направить местным детям, которым нужны средства для участия в образовательных программах по сельскому хозяйству. В итоге инструмент купили за 6550 долларов.

Однако действительно ли это гитара Тейлор Свифт, доподлинно неизвестно. По данным TMZ, когда инструмент впервые попал на аукцион, в прилагавшемся к нему сертификате подлинности говорилось, что «гитара подписана лично Тейлор Свифт и гарантированно является подлинной». Однако на сертификате отсутствовала печать, которая часто встречается на подобных документах.

8 октября источник в окружении певицы заявил, что гитара, которую разбил мужчина на аукционе, «не была подписана Свифт и не является сертифицированной официальной гитарой, используемой певицей».

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