Разбитую гитару Тейлор Свифт купили на eBay за 6550 долларов

На eBay купили гитару Тейлор Свифт, которую ранее разбил мужчина в завирусившемся видео.

«Мужчина купил эту подписанную гитару Тейлор Свифт на благотворительном аукционе за $4000, а затем разбил ее молотком», — гласит описание инструмента.

После инцидента он передал гитару обратно в фонд, чтобы продать ее на eBay, а вырученные средства направить местным детям, которым нужны средства для участия в образовательных программах по сельскому хозяйству. В итоге инструмент купили за 6550 долларов.

Однако действительно ли это гитара Тейлор Свифт, доподлинно неизвестно. По данным TMZ, когда инструмент впервые попал на аукцион, в прилагавшемся к нему сертификате подлинности говорилось, что «гитара подписана лично Тейлор Свифт и гарантированно является подлинной». Однако на сертификате отсутствовала печать, которая часто встречается на подобных документах.