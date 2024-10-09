В Лондоне пропалестинские активисты завесили картину Пикассо фотографией из Газы

В Национальной галерее Лондона активисты движения Youth Demand завесили картину Пабло Пикассо «Материнство» фотографией из Газы. Об этом сообщил ТАСС.

На снимке изображена плачущая палестинка с ребенком на руках. Фотографию сделал журналист Али Джадалла в 2023 году. Возле изображения активисты расплескали красную краску.

С помощью этой акции участники Youth Demand пытались привлечь внимание к многочисленным жертвам военных действий на территории Газы. Они начались год назад после атаки группировки ХАМАС на израильтян.

По подсчетам израильской стороны, жертвами теракта стали более 1200 человек. В ходе военных действий в секторе Газа, согласно данным палестинских властей, погибли почти 42 тыс. человек.

В ноябре 2023 года минобороны Израиля заявило, что ХАМАС потеряло контроль над сектором Газа. В конце года ЮАР подала иск о геноциде против Израиля в Международный суд ООН.

С начала войны в Газе вдоль израильско-ливанской границы почти ежедневно происходят перестрелки между израильскими силами и ливанской военизированной группировкой «Хезболла», которая финансируется Ираном. В сентябре 2024 года Израиль реализовал операцию по подрыву пейджеров в Ливане, в результате которой были ликвидированы члены «Хезболлы».