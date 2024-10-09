Китайские чиновники уговаривают женщин рожать детей

Власти Китая начали осваивать новые методы повышения рождаемости в стране. Местные чиновники приходят домой к женщинам и расспрашивают их о планах завести ребенка. Об этом сообщил The New York Times.

В прошлом году КНР столкнулась с одним из самых низкий коэффициентов рождаемости в мире. Он стал результатом политики «одна семья — один ребенок», которую местные власти проводили с 1970-х.

В 2021 году китайским семьям разрешили заводить до трех детей. Теперь же власти пытаются продвигать новую культуру рождаемости, убеждая население рожать больше детей. Как сообщает NYT, бонусы чиновников будут зависеть от уровня популярности многодетности. Как именно власти собираются измеряться эффективность метода, не уточняется.