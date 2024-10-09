Женщина из США проиграла в казино, а затем по дороге домой выиграла 50 тыс. долларов

Жительница Вирджинии проиграла в казино, а затем выиграла 50 тыс. долларов. Об этом сообщает UPI.

По данным издания, однажды женщина решила сыграть в казино, но проиграла. По дороге домой она решила заехать на заправку Arundel Mills Exxon в Ганновере, в штате Мэриленд.

Женщина купила скретч-билет за 20 долларов. Обычно такие билеты покрыты специальным слоем, который нужно стирать, чтобы узнать результат. После того как стерла этот слой, девушка узнала, что выиграла 50 тыс. долларов.

По ее словам, выигранные деньги она потратит на оплату счетов, благотворительность и накопления на будущее.