В Токио законодательно запретили насилие над обслуживающим персоналом

Власти Токио издали первый в стране указ о защите работников сферы обслуживания на фоне роста числа случаев касухары — насилия клиентов над персоналом, передает The Guardian.

Хотя закон, который вступит в силу в апреле, не предусматривает наказаний, эксперты надеются, что этот шаг привлечет внимание к растущей социальной проблеме и, возможно, заставит людей дважды подумать, прежде чем вымещать свое недовольство на персонале.

Проведенный в этом году профсоюзный опрос показал, что почти каждый второй работник сферы обслуживания, на которую приходится 75% занятых в Японии, подвергался нападкам со стороны клиентов — от словесных оскорблений и чрезмерных требований до насилия и преследования в социальных сетях.

По данным газеты Asahi Shimbun, в одном из случаев помощник менеджера супермаркета в Токио получил звонок от покупателя, утверждавшего, что тофу, который он купил в магазине, испортился. Приехав домой к покупателю, сотрудник обнаружил, что тофу — продукт с коротким сроком хранения — был куплен две недели назад. Не желая оттолкнуть покупателя, служащий попытался сохранить дипломатичность, но затем клиент приказал ему встать на колени и извиниться.

«Похоже, люди считают, что могут говорить все что хотят, когда имеют дело с государственными служащими, потому что они платят налоги. Хотелось бы, чтобы они поняли, что служащие тоже люди», — сказал местный чиновник газете Asahi.

Министерство труда рассматривает возможность дальнейшего ужесточения закона, чтобы бороться с касухарой в самых разных отраслях, включая общественный транспорт, рестораны и колл-центры.