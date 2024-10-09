Министерство юстиции США обсуждает продажу части бизнеса Google, чтобы корпорация потеряла монополию на поиск информации в сети. С этим предложением ведомство может обратиться к федеральному судье, сообщает CBS News.

«Более десяти лет Google контролировала самые популярные каналы распространения, не оставляя конкурентам практически никаких стимулов бороться за пользователей», — заявили антимонопольщики в судебном иске.

Так, министерство рассматривает продажу браузера Chrome, операционная система Android, продуктов ИИ или магазина приложений Play, чтобы Google не могла их использовать для выгоды своего поискового бизнеса. Ранее окружной судья США Амит Мехта постановил, что поисковая система Google незаконно эксплуатирует свое доминирование, чтобы подавлять конкуренцию и инновации.

Google намерены заставить Google делиться данными с конкурентами, не использовать поисковую информацию в обучении своих нейросетей и рассказывать пользователям о других поисковиках.