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Власти США хотят, чтобы Google продала часть бизнеса — Android или Chrome. Корпорация сильно против

Сегодня в 15:55
Фото: Greg Bulla/Unsplash

Министерство юстиции США обсуждает продажу части бизнеса Google, чтобы корпорация потеряла монополию на поиск информации в сети. С этим предложением ведомство может обратиться к федеральному судье, сообщает CBS News.

«Более десяти лет Google контролировала самые популярные каналы распространения, не оставляя конкурентам практически никаких стимулов бороться за пользователей», — заявили антимонопольщики в судебном иске.

Так, министерство рассматривает продажу браузера Chrome, операционная система Android, продуктов ИИ или магазина приложений Play, чтобы Google не могла их использовать для выгоды своего поискового бизнеса. Ранее окружной судья США Амит Мехта постановил, что поисковая система Google незаконно эксплуатирует свое доминирование, чтобы подавлять конкуренцию и инновации.

Google намерены заставить Google делиться данными с конкурентами, не использовать поисковую информацию в обучении своих нейросетей и рассказывать пользователям о других поисковиках.

В ответ вице-президент Google по вопросам регулирования Ли-Энн Малхолланд заявила, что «радикальные и масштабные предложения» властей могут загубить сервисы корпорации. «Чрезмерное вмешательство правительства в быстро развивающуюся отрасль может иметь негативные непреднамеренные последствия для американских инноваций и потребителей», — написала она. Chrome и Android имеют открытый исходный код, которым пользуются их конкуренты, отметила она.

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