Би-би-си работает над спин-оффом сериала «Гордость и предубеждение»

Сегодня / 16:33
Пилот Turkish Airlines умер во время длительного перелета на высоте около 12 000 метров
Сегодня / 17:12
Китайские чиновники уговаривают женщин рожать детей
Сегодня / 16:33
В Токио законодательно запретили насилие над обслуживающим персоналом
Сегодня / 16:00
Авторы «Смуты» почти полностью переозвучивают игру
Сегодня / 15:55
Власти США хотят, чтобы Google продала часть бизнеса — Android или Chrome. Корпорация сильно против
Сегодня / 15:08
Вышел новый трейлер «Ждуна» по мотивам интернет-мема
Сегодня / 15:05
Соцсеть X вновь заработала в Бразилии после выплаты штрафа в 5 миллионов долларов
Сегодня / 14:41
Нобелевку по химии вручили за «создание новых видов белков» и «предсказание структуры белков»
Сегодня / 14:35
iShowSpeed попытался установить мировой рекорд по количеству сальто за 24 часа. Не получилось
Сегодня / 13:54
Прокуроры США обвинили TikTok в пагубном влиянии на ментальное здоровье детей
Сегодня / 12:20
Okko раскрыл дату премьеры сериала Юрия Быкова «Лихие»
Сегодня / 11:51
Пирсу Моргану пришлось извиниться перед Jay Z и Бейонсе за слова о сотнях жертв
Сегодня / 11:05
Ридли Скотт уже начал работу над «Гладиатором-3»
Сегодня / 10:51
Limp Bizkit потребовали от Universal 200 миллионов долларов невыплаченных роялти
Сегодня / 10:50
Документалка HBO назвала канадца Питера Тодда создателем биткоина. Он отрицает
Сегодня / 10:35
Владислав Даванков призвал РКН пересмотреть решение о блокировке Discord
Сегодня / 10:10
Миллионы жителей Флориды эвакуируются из‑за угрозы урагана «Милтон»
Сегодня / 09:19
Новый фильм Кристофера Нолана выйдет летом 2026 года
Сегодня / 02:06
Звезда «Офиса» Дженна Фишер призналась, что победила рак груди
Сегодня / 01:12
Чемпионка России по ледолазанию Алена Власова скончалась после укуса клеща
Сегодня / 00:16
Бьорк выпустит почти 500-страничную книгу о туре «Cornucopia»
Вчера / 23:21
Экранизация «Ста лет одиночества» Габриеля Гарсии Маркеса выйдет на Netflix в декабре
Вчера / 22:25
Сидни Суини и Аманда Сейфрид снимутся в экранизации «Домработницы» Фриды МакФадден
Вчера / 22:08
Джокер Хита Леджера был вдохновлен картиной Фрэнсиса Бэкона
Вчера / 21:29
Моана собирает команду, а Мауи превращается в рыбу в новом трейлере мультфильма «Моана-2»
Вчера / 20:27
Вокалист Sum 41 обвинил бывшего менеджера в сексуализированном насилии
Вчера / 20:25
Лиза Мари Пресли не могла расстаться с телом умершего сына в течение двух месяцев
Вчера / 19:46
Netflix закрыл сериал «Хаос» — новый проект Чарли Ковелла об олимпийских богах
Вчера / 19:11
В Госдуме назвали блокировку Discord «сигналом другим иностранным ИТ-компаниям»
Вчера / 18:47
Скарлетт Йоханссон возглавила список актрис, чьи имена чаще всего используют в мошеннических схемах
Вчера / 18:40
В США авиакомпания ввела дресс-код для пассажиров и сняла с рейса трех женщин за кроп-топы
Вчера / 18:20
Discord официально заблокирован в России
Вчера / 17:28
Умерла писательница Лора Сегал
Вчера / 16:55
Ужасающий Хью Грант в финальном трейлере «Еретика»
Вчера / 16:38
В Турции контрабандисток задержали за провоз 9 килограмм золота в гениталиях

Би-би-си работает над спин-оффом сериала «Гордость и предубеждение»

Сегодня в 15:38
Кадр из сериала «Гордость и предубеждение». Фото: Би-би-си

Би-би-си анонсировала спин-офф нашумевшего сериала по роману Джейн Остин «Гордость и предубеждение».

Проект под названием «Другая сестра Беннет», основанный на одноименном романе Дженис Хэдлоу, будет посвящен Мэри Беннет, непритязательной и часто упускаемой из виду средней сестре Лиззи.

Над 10-серийным шоу поработает компания Bad Wolf, которая занималась сериалами «Ночь», «Беддгелерт», «Открытие ведьм», «Его темные начала» и «Доктор Кто». Сценарий напишет Сара Куинтралл («Эллен»).

«В отличие от своих сестер Мэри — не типичная героиня исторических драм. Она неловкая, тревожная, назидательная, ужасно поет… ее не замечает мать, и, кажется, ей суждено до конца жизни просидеть с пустой бальной карточкой… пока Мэри не возьмет дело в свои руки», — говорится в официальном описании.

В романе «Другая сестра Беннет» Мэри наконец-то переживает собственную эпическую историю любви, путешествуя из безопасного и тесного семейного дома в Меритоне к блеску Лондона эпохи регентства и пасторальному очарованию Озерного края в поисках независимости, романтики и признания.

«Мне не терпится рассказать историю Мэри — историю о том, каково взрослеть, когда ты самый странный в семье», — заявила Куинтралл.

Адаптация оригинального романа Остин, выпущенная Би-би-си в 1995 году, с Дженнифер Эль в роли Лиззи и Колином Фертом в роли мистера Дарси, мгновенно стала хитом в Великобритании и за рубежом. Успех получила и полнометражная экранизация «Гордости и предубеждения» 2005 года, снятая режиссером Джо Райтом с Кирой Найтли и Мэттью МакФэдьеном в главных ролях.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами