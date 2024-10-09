Би-би-си работает над спин-оффом сериала «Гордость и предубеждение»

Би-би-си анонсировала спин-офф нашумевшего сериала по роману Джейн Остин «Гордость и предубеждение».
Проект под названием «Другая сестра Беннет», основанный на одноименном романе Дженис Хэдлоу, будет посвящен Мэри Беннет, непритязательной и часто упускаемой из виду средней сестре Лиззи.
Над 10-серийным шоу поработает компания Bad Wolf, которая занималась сериалами «Ночь», «Беддгелерт», «Открытие ведьм», «Его темные начала» и «Доктор Кто». Сценарий напишет Сара Куинтралл («Эллен»).
«В отличие от своих сестер Мэри — не типичная героиня исторических драм. Она неловкая, тревожная, назидательная, ужасно поет… ее не замечает мать, и, кажется, ей суждено до конца жизни просидеть с пустой бальной карточкой… пока Мэри не возьмет дело в свои руки», — говорится в официальном описании.
В романе «Другая сестра Беннет» Мэри наконец-то переживает собственную эпическую историю любви, путешествуя из безопасного и тесного семейного дома в Меритоне к блеску Лондона эпохи регентства и пасторальному очарованию Озерного края в поисках независимости, романтики и признания.
«Мне не терпится рассказать историю Мэри — историю о том, каково взрослеть, когда ты самый странный в семье», — заявила Куинтралл.
Адаптация оригинального романа Остин, выпущенная Би-би-си в 1995 году, с Дженнифер Эль в роли Лиззи и Колином Фертом в роли мистера Дарси, мгновенно стала хитом в Великобритании и за рубежом. Успех получила и полнометражная экранизация «Гордости и предубеждения» 2005 года, снятая режиссером Джо Райтом с Кирой Найтли и Мэттью МакФэдьеном в главных ролях.