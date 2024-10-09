Авторы «Смуты» почти полностью переозвучивают игру

Актер и режиссер дубляжа Егор Васильев, известный по озвучке Фрея в God of War: Ragnarök и мужской версии Ви в Cyberpunk 2077, рассказал , что российская игра «Смута» будет почти полностью переозвучена.

«Разработчики так защищали свою озвучку (которая сделана на максимально халтурном уровне), а в итоге оказалось, что я прав?

Так почему сразу не сделать было хорошо и отдать проект тем, кто в этом понимает? Еще и после провала пытаться в оправдания, что все хорошо, а потом по-тихому переделывать», — написал он в своем телеграм-канале.