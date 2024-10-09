Вышел новый трейлер «Ждуна» по мотивам интернет-мема

Вышел новый трейлер фильма «Ждун» по мотивам интернет-мема. Премьеру ленты перенесли на 20 марта 2025 года вместо 1 января.

Сюжет рассказывает о космическом существе Ждуне, корабль которого терпит крушение недалеко от Абрау-Дюрсо. Он активировал сигнал бедствия и принялся ждать, когда неожиданно его нашел мальчик Никита.

Он и его семья решают помочь пришельцу отремонтировать корабль. «Но пришельцу грозит опасность, так как его поисками занят недобросовестный чиновник и его люди», — гласит синопсис.

Главные роли в фильме сыграли Виктор Хориняк, Юля Александрова, Владислав Ветров, Никита Тарасов, Андрей Андреев и Маргарита Силаева. Режиссером выступил Дмитрий Суворов («Одна», «Непослушная»), а продюсером — Максим Рогальский.

«Мы все вечно чего‑то ждем. То завтра, то понедельника, то наступления весны, лета и т. д., и это вместо того, чтобы жить и делать что‑то здесь и сейчас. Это будет основной управляющей идеей фильма», — рассказывал Суворов.