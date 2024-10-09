Соцсеть X вновь заработала в Бразилии после выплаты штрафа в 5 миллионов долларов

Верховный суд Бразилии заявил, что снимает запрет на деятельность соцсети X в стране после того, как компания выплатила штраф в размере более 5,1 млн долларов и заблокировала аккаунты, обвиняемые в распространении дезинформации. Об этом сообщила Би-би-си.

Медиаплатформа Илона Маска также согласилась назначить местного представителя, как того требовало бразильское законодательство. Компания заявила, что «с гордостью возвращается в Бразилию».

«Предоставление десяткам миллионов бразильцев доступа к нашей незаменимой платформе было первостепенной задачей на протяжении всего этого процесса», — говорится в заявлении группы по связям с государственными органами.

Соцсеть X уже попыталась оплатить штраф в конце сентября, однако, как выяснилось, перевела его не тому банку.

Бразильский суд заблокировал доступ к платформе в конце августа после того, как она отказалась заблокировать несколько профилей, которые, по мнению правительства, распространяли дезинформацию о президентских выборах в Бразилии в 2022 году.