iShowSpeed попытался установить мировой рекорд по количеству сальто за 24 часа. Не получилось

Стример iShowSpeed попытался установить новый мировой рекорд по количеству сальто назад за 24 часа. Свои старания он транслировал более 11 часов.

Примерно за пять часов Даррен Уоткинс-мл. (настоящее имя iShowSpeed) сделал более 450 сальто назад, но затем стал жаловаться на боли в ногах и сделал перерыв. Стример испугался, что его ноги могут совсем отказать, если он продолжит делать прыжки назад. Блогер Джейк Пол отправил ему массажиста.

По данным Книги рекордов Гиннесса, последний рекорд принадлежит уроженцу Австрии Нику Шайхеру. В 2019 году он сделал 1001 сальто назад. Однако Уоткинс-мл. установил себе цель в 1008 прыжков.