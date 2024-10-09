Нобелевку по химии вручили за «создание новых видов белков» и «предсказание структуры белков»

Лауреатами Нобелевской премии стали профессор Дэвид Бейкер, гендиректор Google DeepMind Демис Хассабис и старший научный сотрудник компании Джон Джампер. Об этом сообщается на сайте премии.

Награду разделили на две части: одну вручили Дэвиду Бейкеру за «создание новых видов белков», а вторую — Демису Хассабису и Джону М.Джамперу за «предсказание структуры белков».

«Одно из открытий, признанных в этом году, касается создания эффектных белков. Другое — воплощение 50-летней мечты: предсказание структуры белков по их аминокислотным последовательностям. Оба эти открытия открывают широкие возможности», — заявил председатель Нобелевского комитета по химии Хайнер Линке.

Обычно белки состоят из 20 различных аминокислот, которые можно назвать строительными блоками жизни. В 2023-м Бэйкер смог использовать эти блоки для создания нового белка, который не был похож ни на один другой.

«С тех пор его исследовательская группа создает один фантастический белок за другим, включая белки, которые можно использовать в качестве лекарств, вакцин, наноматериалов и крошечных датчиков», — сообщается в пресс-релизе Нобелевской премии.

В 2020-м Хассабис и Джампер представили модель искусственного интеллекта под названием AlphaFold2. С ее помощью они смогли предсказать структуру практически всех 200 миллионов белков, которые были идентифицированы исследователями.

«Среди огромного количества научных приложений, которые теперь могут быть использованы исследователями, — более глубокое понимание устойчивости к антибиотикам и создание изображений ферментов, способных разлагать пластик», — подчеркнули в комитете.