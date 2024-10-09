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Прокуроры США обвинили TikTok в пагубном влиянии на ментальное здоровье детей

Сегодня в 13:54
Фото: Aaron Weiss/Unsplash

Более десятка штатов США подали в суд на TikTok, обвинив соцсеть в том, что она способствует развитию кризиса психического здоровья среди подростков, передает Би-би-си.

Группа из 14 генеральных прокуроров со всей страны утверждает, что компания использует функции, вызывающие привыкание, чтобы привлечь детей к приложению, и что она намеренно вводит общественность в заблуждение относительно безопасности длительного использования.

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс заявила, что молодые люди по всей стране погибли или получили травмы, выполняя челленджи в тиктоке, а многие другие чувствуют себя «более грустными, тревожными и подавленными из‑за того, что соцсеть вызывает привыкание».

Она привела в пример 15-летнего мальчика, который погиб на Манхэттене во время сабвейсерфинга — катания на вершине движущегося вагона метро. По ее словам, мать подростка позже обнаружила в его телефоне тиктоки с этим трендом. «TikTok утверждает, что их платформа безопасна для молодых людей, но это далеко не так», — говорится в заявлении Джеймс.

Среди проблемных функций приложения прокуроры назвали нарушающие сон оповещения, исчезающие видео, которые заставляют пользователей часто заходить в приложение, и фильтры, позволяющие пользователям улучшать свою внешность. Прокуроры потребовали запретить компанию вести себя подобным образом и потребовать от нее финансовых штрафов.

В TikTok иск назвали разочаровывающим и заявили, что считают многие утверждения «неточными и вводящими в заблуждение».

Ранее аналогичные иски подали против Facebook* и Instagram* в связи с их влиянием на ментальное здоровье подростков. В августе Федеральная торговая комиссия, правительственный наблюдательный орган, обвинила TikTok в нарушении законов о конфиденциальности детей.

* Facebook и Instagram принадлежат Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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