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Пирсу Моргану пришлось извиниться перед Jay Z и Бейонсе за слова о сотнях жертв

Сегодня в 11:51
Фото: из соцсетей Бейонсе

Британский телеведущий Пирс Морган извинился перед Jay Z и Бейонсе за интервью о сотнях жертв семейной пары. Об этом пишет Rolling Stone.

Скандальное интервью вышло в его подкасте Piers Morgan Uncensored. Героиней беседы стала певица Джагуар Райт, которая поставила рэпера в один ряд с Пи Дидди, Харви Вайнштейном и Джеффри Эпштейном.

«Четыре года я кричала, что не только Дидди, но и Дидди и Jay Z — монстры, но машина по созданию жертв продолжала работать. Он устраивает маленькие очаги и отвлекает от себя внимание. У Харви Вайнштейна, Джеффри Эпштейна, Р.Келли, Шона Комбса есть один общий человек в профессиональном и личном плане: Шон Картер», — заявила артистка.

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По ее словам, жертв действий Jay Z и Бейонсе могут быть тысячи.

«Я разговаривала с сотнями жертв, с некоторыми общаюсь до сих пор. Сейчас у меня есть три жертвы, которые готовы дать показания не только о том, что сделал с ними мистер Картер, но и о его жене. Они мерзкая парочка, делают мерзкие вещи. Удерживают людей против их воли, сажают их в самолеты, когда те находятся без сознания. Как Алия села в самолет без сознания. Есть много вещей, о которых люди не хотят говорить», — добавила она.

Вскоре после этого адвокат семьи Картер прислал Моргану досудебную претензию. Интервьюер процитировал документ и пообещал удалить скандальный фрагмент.

«Джагуар Райт неожиданно сделала несколько серьезных обвинений в адрес Jay-Z и Бейонсе во время того интервью. Как я уже сказал, в тот момент они не присутствовали, чтобы защитить себя. Но теперь они это сделали. Их адвокаты связались с нами и заявили, что эти утверждения „абсолютно ложны и не имеют под собой никакой основы“», — сказал Морган в эфире.

«Так что мы подчинимся требованию и вырежем ее заявления из интервью. Мы редко поступаем так на шоу Uncensored. Но и кричать „Волки!“ мы тоже не можем, на нас действуют законные ограничения. И мы приносим извинения Jay Z и Бейонсе», — завершил речь ведущий.

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