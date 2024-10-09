Okko раскрыл дату премьеры сериала Юрия Быкова «Лихие»

Онлайн-кинотеатры Okko и Start представили дебютный трейлер многосерийной драмы Юрия Быкова «Лихие» о девяностых в России. Премьера состоится 24 октября.

Сериал, основанный на реальных событиях, рассказывает о преступной группировке, контролировавшей самую большую территорию в мире. Сюжет разворачивается сразу в трех временных периодах: в наши дни, а также в начале и конце девяностых.

«Через жизнь и драму отца и сына Лиховцевых мы увидим целую эпоху в ее жестокости и великолепии, с ее надеждами, возможностями, взлетами, падениями и человеческими трагедиями», — говорится в официальном описании проекта.

Режиссером-постановщиком сериала выступил Юрий Быков, известный по фильмам «Дурак», «Завод» и «Сторож», а также по сериалам «Метод» и «Спящие».

Роль Павла Лиховцева, егеря, вынужденно ставшего киллером ради семьи, исполнил Артем Быстров. Его жену сыграла Елена Николаева, а сына Женьку, помогающего отцу в его новом деле, — сразу три актера: Егор Кенжаметов (в юношестве), Савелий Кудряшов (в детстве) и Евгений Ткачук (во взрослом возрасте). Роль его возлюбленной Лизы также исполнили три актрисы: Анна Завтур, Александра Бабаскина и Полина Максимова.

Участников ОПГ сыграли Филипп Янковский, Артур Иванов, Александр Голубев, Кирилл Полухин, Александр Обласов, Дмитрий Куличков и Юрий Быков. Всего в съемках приняло участие более 300 актеров.