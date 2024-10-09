Ридли Скотт уже начал работу над «Гладиатором-3»

Создатель «Гладиатора» и его предстоящего сиквела Ридли Скотт рассказал, что уже начал работать над сценарием потенциальной третьей части саги.

«У меня уже есть восемь страниц. У меня есть начало очень хорошего наброска», — поделился постановщик в интервью Total Film. «Если будет „Гладиатор-3“, я не думаю, что вы когда‑нибудь вернетесь на арену. Но мне пришлось вернуться на арену…» — в шутку добавил Скотт.

О желании снять триквел нашумевшей исторической драмы с Расселлом Кроу режиссер рассказал в сентябре. «Нет, серьезно! Я зажег фитиль… концовка „Гладиатора-2“ — это отсылка к концовке „Крестного отца“, где Майкл Корлеоне остается с работой, которую он не хотел выполнять, и думает: „Что же теперь, Отец, мне делать?“» — рассказал он.

По словам Скотта, следующая часть серии «будет о мужчине, который не хочет быть там, где оказался». Если режиссер действительно снимет триквел «Гладиатора», это будет первый случай в его фильмографии, в которой ранее были только сиквелы.

Звезда «Гладиатора-2» Пол Мескаль отметил, что Скотт уже говорил с ним о возможном продолжении серии. «Мне интересно, конечно же. Но мы не можем торопиться ни с чем: история должна быть цельной», — прокомментировал актер.