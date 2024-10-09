Документалка HBO назвала канадца Питера Тодда создателем биткоина. Он отрицает

Авторы документального фильма HBO «Money Electric: The Bitcoin Mystery» назвали вероятного создателя биткоина. Они считают, что под именем Сатоси Накамото скрывался канадский разработчик Питер Тодд. Об этом пишет Bloomberg.

По мнению документалистов, на это указывает один из подозрительных постов от имени Накамото на форуме криптоэнтузиастов, который был оставлен в 2010 году и якобы указывал на Тодда. Кроме того, авторам картины удалось найти старое резюме канадца, где указано знание языка C++ — на нем была создана кодовая база биткоина, — хотя разработчик позже отрицал владением им.

Тодд также известен как один из первых кодеров Bitcoin, а сейчас занимает должность ведущего разработчика приложения Bitcoin Core для операций с криптовалютой. Наряду с другими криптографами его называли в числе вероятных кандидатов и профильные издания, но не рассматривали в качестве главного подозреваемого.

Хотя Тодд был одним из героев фильма, в комментарии CNN он отрицает, что выдавал себя за коллегу, и говорит, что с выводами картины до показа по ТВ его не ознакомили.

«Подчеркиваю, я не Сатоcи. [Режиссер Каллен Хобак] слишком много выдумывает. Он раздувает несколько совпадений до чего‑то значимого. Это иронично, ведь это одна из черт теорий заговора», — отметил Тодд, отсылаясь к картине постановщика о движении QAnon.

Также канадец назвал подход режиссера безответственным и заметил, что необоснованные заявления могут подвергнуть его жизнь опасности.

В комментарии CNN Хобак не удивился словам Тодда и не стал отказываться от выводов.

«Питер приходил к нам на интервью. Он знает, о чем мы говорили, и у него была возможность все объяснить», — добавил режиссер.