Limp Bizkit потребовали от Universal 200 миллионов долларов невыплаченных роялти

Ню-метал-группа Limp Bizkit подала иск против своего лейбла Universal Music Group, утверждая, что компания намеренно удержала не менее 200 миллионов долларов невыплаченных роялти, передает Variety.

В иске, поданном в Центральном округе Лос-Анджелеса, утверждается, что, несмотря на возрождение популярности группы, UMG не выплатила им причитающееся.

Группа во главе с Фредом Дерстом утверждает, что компания на самом деле никогда не собиралась им платить и «разработала и внедрила программное обеспечение и системы роялти, которые были специально созданы для сокрытия авторских отчислений артистов и сохранения этих доходов для себя».

Limp Bizkit, достигшие пика своей популярности в конце 1990-х и начале 2000-х годов, утверждают, что они не единственная группа, которую обманули с роялти, и что, возможно, сотни других артистов также постигла подобная участь.

В жалобе сказано, что в апреле 2024 года Дерст обратился к новому юридическому представителю и объяснил ему, что никогда не получал денег за деятельность Limp Bizkit. В иске говорится, что UMG сообщила Дерсту и его представителям, что выплаты роялти были удержаны из‑за примерно 43 миллионов долларов, которые лейбл потратил на группу в течение многих лет и которые они еще не вернули.