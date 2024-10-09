Владислав Даванков призвал РКН пересмотреть решение о блокировке Discord

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что обратится к Роскомнадзору с просьбой пересмотреть решение о блокировке Discord. О том, что он готовит соответствующее обращение к руководству РКН, депутат написал в своем телеграм-канале.

Парламентарий отметил, что в России мессенджером пользуются от 25 до 40 млн человек, включая студентов и преподавателей онлайн-школ. Отечественные сервисы, по его словам, пока не могут полноценно заменить Discord.

«Такими темпами в стране скоро не останется соцсетей и сервисов, доступных без VPN. <…> С интернетом нужно уметь работать, а не запрещать все подряд. Без конкуренции у нас никогда не появится своих аналогов — а мы станем страной победившего VPN», — написал Даванков.

Накануне Роскомнадзор сообщил о блокировке мессенджера Discord в России за нарушение требований законодательства. В ведомстве заявили, что сервис проигнорировал требования удалить запрещенный контент, а также решение суда о штрафе за неудаление.