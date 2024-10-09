Миллионы жителей Флориды эвакуируются из‑за угрозы урагана «Милтон»

Угроза урагана «Милтон» для густонаселенного района Тампа-Бэй во Флориде привела к одной из самых масштабных эвакуаций в истории штата. Чиновники призвали миллионы людей покинуть свои дома, передает The New York Times.

Эвакуация началась в понедельник, в результате чего на автомагистралях образовались большие пробки. Ожидается, что «Милтон» обрушится на Тампу в конце среды или начале четверга. Как отмечает издание, этот регион не подвергался прямым ударам ураганов уже более века.

Чтобы не перегружать основные маршруты эвакуации, власти призвали жителей отправляться в ближайшие убежища и не уезжать вглубь страны дальше, чем это необходимо. Тем не менее, по данным властей штата, интенсивность движения на дорогах в понедельник составила 150% от обычной.